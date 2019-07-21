中職》選秀狀元榜眼齊聚一堂 朱祥麟扮記者有模有樣

中職第一次舉辦新秀的職前課程，希望能幫助選手更快的進入職業環境。（帕菲克運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕 帕菲克運動經紀今（21日）聚集今年的選秀入選的選手們舉行新秀訓練營，狀元劉基鴻與榜眼岳政華也都到場，陣容相當華麗。課程內容包含體能檢測及講座、運動營養、運動心理與媒體應對課程，幫助中職新人們更快速地了解與融入職棒環境。此外，也為新人進行棚拍，以利進行未來的行銷宣傳與個人形象經營。

體能檢測請到幫助過許多旅外與中職選手的運動科技團隊，幫助新秀們更了解自己的狀態，隨後進行分析，在講座上立即給予選手訓練建議。運動營養則是邀請到知名營養師邱志暉教授，告訴大家如何進行好的飲食控制，才能提升運動表現。下午則是以輕鬆歡樂的模式進行運動心理課程，講師邀請到經紀公司旗下心理訓練師許皓瑋，幫助大家做好進入職業的心態。

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最後，由資深媒體人戚海倫進行媒體應對的互動課程，過程中充滿笑聲，其中今年入選味全的新秀朱祥麟，更是當起記者採訪選手，表現的有模有樣，連講者都讚譽有加。

本次也是中職史上第一次舉辦新秀的職前課程，幫助選手更快的進入職業環境並擁有更多籌碼面對挑戰，雖然只是一天的課程，職棒新人都收穫良多，也讓人更期待未來在棒球場上發光發熱的他們。

朱祥麟當記者採訪選手有模有樣，大獲好評。（帕菲克運動經紀提供）

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