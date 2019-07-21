網球》詹家姊妹圓山教學初體驗 夏令營播種樂當孩子王

詹家姊妹圓山教學初體驗，夏令營播種樂當孩子王。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕詹詠然、詹皓晴把握職業賽季空檔，本週於台北圓山大飯店參與座談會及入門教學，首度投入夏令營活動的詹家姊妹，面對體力充沛的國家未來主人翁樂當孩子王，也希望未來有機會能再回饋基層。

詹家姊妹甫結束歐洲賽季，本月19至21日活動，首先和大、小朋友分享網球歷程，後兩天則進行教學。

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詹詠然熱心指導小球員。（詹詠然提供）

詹詠然細心指導小球員。（詹詠然提供）

本季包辦法網、溫布頓雙料大滿貫混雙冠軍的詹詠然，感謝台北圓山大飯店長期提供場地訓練，轉戰北美硬地賽季前她特地共襄盛舉，「主要啟發小朋友對網球的熱情，去激勵他（她）們。」詹詠然表示，這群幼童不論體能、天份都好，也很快適應環境，從第一堂課到結束，發現大家進步許多，而且身心快樂享受一切，「看到小朋友心滿意足表情，自己也感覺很棒。不管未來有沒有走向職業，能夠跨出第一步，就有下一步的可能性，光想到這樣就開心了。」

詹皓晴則在分享會談到，從小對網球運動相當著迷，只怕沒球可打，平常練習時一點不覺得辛苦，並以自身例子鼓勵大家堅持夢想，「每天都要全力以赴，勇敢去實現目標！有些小朋友從來沒接觸過，到後來可以來回十幾球。我很高興首度嘗試教球，希望未來可以多參與。」

詹家姊妹教學初體驗，樂當孩子王。（詹詠然提供）

詹家姊妹圓山教學初體驗。（詹詠然提供）

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