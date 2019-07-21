瓊斯盃》接棒「黃金世代」！胡瓏貿打出生涯代表作獲最佳五人肯定

胡瓏貿。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆瓊斯盃落幕，最終台灣藍隊拿下5勝3敗，排名第4。球員精采的表現同樣備受肯定，陳盈駿和胡瓏貿雙雙入選最佳五人，另外，還有菲律賓的柏克曼和菲爾普斯，還有南韓的羅健兒。至於本屆MVP，則由冠軍菲律賓隊的柏克曼獲得。

陳盈駿。（記者林正方方土攝）

自從2016年，「黃金世代」林志傑、田壘、曾文鼎等人陸續退出瓊斯盃後，由劉錚和陳盈駿接班，過去三屆瓊斯盃，劉錚2度拿下最佳五人，陳盈駿則拿過一次，本屆胡瓏貿竄起，與陳盈駿共享此殊榮。

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26歲的胡瓏貿自2012年起，已7度成為瓊斯盃國手，本屆總算破繭而出，出色的表現連總教練帕克也感到驚訝，「過去胡瓏貿在我心中是出色的防守悍將，但對於他的進攻實力仍沒有足夠地信心，但今年他已蛻變成球隊的進攻主力，尤其投籃能力進步明顯，攻守俱佳。」

胡瓏貿。（記者林正堃攝）

首度入選瓊斯盃的最佳五人，胡瓏貿認為，「這座獎項是一個榮耀，更是一種肯定；生涯前幾次打瓊斯盃，總是有學長撐腰，我們只要做好苦工，鞏固禁區和專職防守，但現在輪到我們接班，必須創造屬於我們的世代。」

至於本屆打得特別好的原因，胡瓏貿表示，心態改變，是最大的原因。以前出手可能會猶豫，但現在有教練和隊友的信任，能無後顧之憂的出手，也用好表現回饋球隊。

胡瓏貿。（記者林正堃攝）

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