印尼賽》周天成機場巧遇主審 認了誤判向天哥道歉

周天成與印尼賽決賽主審在機場巧遇。（高敏珊提供）



〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級1000系列印尼公開賽決賽出戰丹麥新星安童森，但第2局卻出現明顯誤判，讓天哥無故失分，好在之後仍以21：18、24：26、21：15勝出奪冠，賽後2人在機場巧遇，主審主動承認錯誤，向天哥道歉。

第二局戰成17：17平手時，兩人在一次網前攻防戰中，周天成在網前漂亮取分卻被判阻擋犯規，雖他立即上前抗議，但主審並未改判，而此離譜判決也在網路上引起騷動。

請繼續往下閱讀...

其實當下台灣隊總教練賴建誠主動向裁判長「求解」，但根據規則得經由發球審，才能決定主審是否更改判決，只是最後並未請示發球審，仍維持原判。

周天成與印尼賽決賽主審在機場巧遇。（高敏珊提供）



賽後周天成坦言，當下就覺得那是誤判，「但比賽狀況就是這樣，我不能決定輸或贏，可是我可以決定態度。」

雖然記者會上並未能問到主審說法，但周天成在抵達機場與主審巧遇，主審更主動向他致歉，最後離開前2人還擁抱致意，天哥也稱之為「巧妙的邂逅」。

接下來他將啟程前往日本東京，備戰下週登場的超級750系列日本公開賽，此站賽事也是東奧測試賽，天哥首戰世界排名27的南韓好手李東根，戴資穎則與世界排名11華裔美籍張蓓雯交鋒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法