甲子園》扯！2高中投手飆至少158火球 球迷：日本怪物一直出（影音）

佐々木朗希

21奪三振 pic.twitter.com/rw1lPOy0Qo — BEPO （@X_BEPO_95） 2019年7月21日

〔體育中心／綜合報導〕日本夏季甲子園地方大賽，昨天一口氣出現2名飆出至少158公里的投手，包括「令和怪物」佐佐木朗希的160公里，還有星稜高校投手奥川恭伸的158公里，讓台灣球迷驚呼，「日本怪物一直出。」

在石川縣大會中，奥川對金澤大付高校中繼2局，飆出158公里刷新個人最速紀錄，並演出6K全員奪三振的完美投球，他賽後認為是球場測速槍壞了，然而，日媒採訪球場相關人士否認測速槍故障。

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另外一名日本高校巨投佐佐木朗希，昨在岩手縣大會對盛岡第四高校完投12局，投到第8局還飆出160公里，追平大谷翔平在夏季甲子園留下的紀錄，最終在12局靠自己轟出致勝2分砲，以21K好投奪下勝投，率隊殺進地方大會8強賽。

佐佐木再現160公里速球，讓日本球界沸騰，嚐到160公里速球滋味的打者岸田直樹表示，先前有將投球機設定170公里的球來訓練，仍遭三振，他認為佐佐木的球轉速快，有上飄感覺，「而且指叉的尾勁比想像中還猛，跟直球同個軌跡，卻突然消失，球速落後的時候感覺很恐怖。」

「令和怪物」17歲高校生佐佐木朗希昨投出160公里速球。（圖片取自日本武士隊官網）

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