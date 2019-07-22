NBA》準備打親情牌？ 湖人找來「字母哥」親弟弟

小亞德托昆波（左）與球星哥哥。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人再添一名新兵，與小亞德托昆波（Kostas Antetokounmpo）簽下雙向合約，美媒認為湖人可能是為未來鋪路，準備追求公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

小亞德托昆波是字母哥的親弟弟，小字母哥3歲，場上位置是大前鋒，效力於獨行俠，上季僅在NBA亮相2場，主要都是在發展聯盟出賽，40場平均拿10.6分6.1籃板，上週被獨行俠釋出。

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《The Athletic》記者Shams Charania報導，湖人今天撿走了小亞德托昆波，與他簽下雙向合約。《Bleacher Rerort》認為，湖人此舉可能是在為招募字母哥鋪路，他將在2021年成為自由球員，在這之前先讓弟弟實際熟悉湖人環境，可能比口頭招募來得有效。

《Bleacher Rerort》指出，這並不是湖人第一次打親情牌，他們在追求詹姆斯（LeBron James）加盟前1年，就先把與詹姆斯隸屬相同經紀人的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）拉進球隊，《ESPN》曾報導，一位湖人教練團成員曾說，在詹姆斯考慮是否要來湖人時，兩人的共同經紀人保羅（Rich Paul）扮演重要角色。

《Bleacher Rerort》認為，湖人的大前鋒和中鋒都缺乏足夠戰力深度，小亞德托昆波有機會爭取板凳角色，但仍比較可能繼續在發展聯盟，爭取固定的上場時間，不管最後結果如何，都是湖人受益。

小亞德托昆波可能成為湖人板凳戰力。（資料照，法新社）

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