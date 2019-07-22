MLB》阿隆索怪力斷棒 球迷看傻：是在折樹枝？（影音）

That bat has a family! pic.twitter.com/36pJU3RRL3 — MLB （@MLB） 2019年7月21日

〔體育中心／綜合報導〕大都會怪物新人阿隆索（Pete Alonso）今天展現另類怪力，比賽中揮空三振後，氣憤難耐拿球棒出氣，輕鬆折斷球棒讓場邊觀眾驚呼連連。

今年初登大聯盟的阿隆索，菜鳥球季至今已經扛出33發全壘打，兇猛火力讓他有怪物新人之稱，今天作客巨人3局上，阿隆索追打壞球吞揮空三振，當下他情緒相當激動，把球棒往大腿一放，輕鬆把球棒折斷，場邊球迷驚嘆出聲。

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阿隆索輕鬆斷棒的影片，隨即被剪輯放上推特，眾家美媒齊聲哀號：「那球棒有家人啊！」、「阿隆索需要一支新球棒了」、「阿隆索讓他的球棒看起來像根細枝條！」，還有球迷喊話：「嘿阿隆索，Mickey把你的球棒碎片丟給我們安全地保存，如果你想拿回去就跟我說一聲。」

阿隆索今天3支0，選到2次保送，唯一吞的三振就是3局上怪力斷棒的打席，當時他打了3顆界外球，追打偏高速球揮空遭三振，他賽後表示，當時他對自己的表現感到很氣餒，覺得自己應該要能表現得更好。

阿隆索折斷球棒洩憤。（取自MLB）

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