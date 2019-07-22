MLB》 陳偉殷後援2局失1分 對決道奇打線飆3K

陳偉殷今天上場中繼飆出3K。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚持續作客道奇主場，台灣好手陳偉殷上場中繼2局，被敲出4支安打、失1分，但同時送出3K，防禦率略降至7.58，馬林魚則以0：9被完封，慘遭道奇橫掃。

陳偉殷於5局下接替先發投手山本喬丹上場投球，一上場就被佩德森（Joc Pederson）擊出右外野方向平飛安打，接著透納（Justin Turner）的滾地球將佩德森推進到二壘，下一棒西格（Corey Seager）逮中殷仔的滑球也敲出滾地安打，此時形成一三壘有人局面。陳偉殷雖即時三振馬恩西（Max Muncy），但下個打席第一球就被波洛克（A.J. Pollock）逮中，形成帶有一分打點的安打。

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6局下陳偉殷再度登版，雖然一上場就被赫南德茲（ Enrique Hernandez）敲安，還發生暴投讓跑者攻佔二壘，所幸殷仔及時回穩、連續解決三個人次，先讓（Austin Barnes）擊出飛球出局，再三振了投手畢爾勒（Walker Buehler）及佩德森，抱了上個半局的一箭之仇。

陳偉殷後援2局用33球，其中20顆為好球，被敲4支安打失1分，最快球速達91.7英哩（約147公里），防禦率略降至7.58，WHIP（每局被上壘率）為1.66。

馬林魚此役遭道奇小將畢爾勒封鎖，他主投7局只被敲出5安、還飆出11K，收下第9勝。本季大驚奇山本喬丹今天則狀況不佳，僅投4局挨2轟、失掉5分，苦吞本季首敗。

道奇年輕好手畢爾勒今日狂飆11K，徹底封鎖馬林魚打線。

山本喬丹今天吞下生涯首敗。（今日美國）

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