MLB》本季最終對決棒打學長菊池 大谷對戰打擊率超嚇人（影音）

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手與天使的本季最終戰，大谷翔平3度與高中學長菊池雄星交手，從他手中敲出長打，單場5支2，菊池完全擋不住天使兇猛砲火，先發5局失7分，終場以3：9輸球，苦吞本季第7敗。

菊池雄星前一役對決大谷翔平，稍稍扳回顏面，對戰2打席送出1K，另有1次四壞球保送，今天首局也再賞給大谷翔平一次三振，不過他2局上遭普侯斯（Albert Pujols）的陽春砲狙擊率先掉分。

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大谷翔平3局上第2打席擊出內野滾地球出局，還是未能從學長手中敲安，天使第4局攻勢再起，單局狂灌4分，包括B.古德溫（Brian Goodwin）的3分砲，天使前4局取得5：0的大幅領先。

菊池雄星。（今日美國）

大谷在5局上擔任該局首棒打者，相中菊池偏高的外角速球，一棒掃向中外野形成二壘安打，大谷面對菊池累積7打數3安打，全壘打、打點和保送各1，另外吞下2次三振，對戰打擊率高達4成28。

下一棒阿普頓（Justin Upton）也敲出左外野二壘安打，送回大谷得到第6分，普侯斯也補上一支高飛犧牲打再添分數。

天使球星楚奧特（Mike Trout）在7局上敲出左外野陽春砲，本季第32轟出爐，坐穩美聯全壘打王寶座，下一棒大谷也敲出本場個人第2支安打，水手下個半局靠著連續安打終於破蛋，賈諾（Dustin Garneau）8上再回敬一發陽春砲 ，水手最後半局雖然追回2分，但仍難挽頹勢，終場以3：9不敵天使，苦吞2連敗。

天使先發彼特斯（Dillon Peters）主投5局挨4安無失分，另有2次保送和4次三振，收下本季第2勝；菊池雄星先發5局被敲9支安打失7分，另有1次保送和3次三振，苦吞本季第7敗，防禦率高達5.37。

大谷翔平此役5打數2安打，吞下1次三振，打擊率回升至2成97。

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