MLB》派克斯頓僅投3.1局失7分 洋基不敵洛磯

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基左投派克斯頓（James Paxton）今天在主場先發對洛磯，他僅投3.1局失7分4分自責，洋基終場以4：8輸球。不過這次三連戰，洋基取得2勝1敗的成績，仍以64勝34敗暫居美聯東區龍頭。

洛磯開局就靠布雷克蒙（Charlie Blackmon）陽春砲先馳得點，而洋基下半局拉梅修（DJ LeMahieu）也回敬一發追平陽春彈。

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第3局派克斯頓遇到亂流，洛磯艾恩內塔（Chris Iannetta）選到保送，沃特斯（Tony Wolters）犧牲短打，洋基一壘手維特（Luke Voit）發生失誤，讓對手上壘，下棒布雷克蒙再敲安，洛磯無人出局攻占滿壘。

派克斯頓先三振洛磯強打史托利（Trevor Story），卻被下棒艾倫納多（Nolan Arenado）揮出帶有2分打點的二壘安打。洛磯2出局後再度攻占滿壘，達爾（David Dahl）擊出帶有2分打點安打，助洛磯單局進帳4分超前。

洛磯第4局再展開攻勢，1出局攻占二、三壘，洋基這時把派克斯頓換下，由格林（Chad Green）後援，卻被下棒史托利敲帶有2分打點的二壘安打，擴大至7：1領先。

洋基塔克曼（Mike Tauchman）在5局下敲陽春彈追分，但8局上洛磯2出局攻占滿壘，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）發生捕逸再掉1分，雖然洋基8局下希克斯（Aaron Hicks）兩分彈，最後洋基仍以4：8輸球。

洛磯先發投手馬奎茲（German Marquez）投7局被敲3安（包含2轟），失掉2分，送出5次三振，獲得本季第7勝；洋基左投派克斯頓僅投3.1局失7分4分自責，吞本季第5敗。

洋基左投派克斯頓今天投3.1局失7分吞敗。（美聯社）

洛磯先發投手馬奎茲。（法新社）

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