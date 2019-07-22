羽球》戴資穎本週面臨球后保衛戰！ 山口茜有望衝擊后座

世界球后戴資穎（左）、日本好手山口茜（右）。（資料照，美聯社、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在超級1000系列的印尼公開賽止步4強，本週將出戰750系列的日本公開賽，至少要打進四強才能增加積分。而剛在印尼賽奪冠的山口茜，若能在自家主場奪冠，將會一舉登上女單球后寶座。

印尼賽昨天結束，戴資穎的積分將小漲至9萬2625分，仍暫時排在世界女單第一；而山口茜在印尼賽摘冠後，個人積分一舉將增加至9萬2130分，世界排名不但升至第二，和小戴的差距僅495分。

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而超級750系列的日本公開賽本週開打，戴資穎名列大會第一種子，首戰將碰上美國華裔好手張蓓雯，預計最快八強戰又會碰到泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）；而山口茜名列大會第4種子，被分在籤表下半部，若要和戴資穎對決，要到冠軍戰才有機會。

戴資穎在日本公開賽至少要打進四強，才能增加積分；而若小戴只打到四強、山口茜打進決賽，不論她奪冠或是獲得亞軍，積分將會超越戴資穎，登上球后保座。

若戴資穎打到冠軍戰、決賽對手是山口茜，小戴就必須要贏球才能保住后座。

世界球后戴資穎。（資料照，美聯社）



日本好手山口茜昨在印尼賽奪冠。（資料照，美聯社）

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