MLB》這樣丟也好球？ 皮拉爾抱怨遭趕出場超火（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在主場和大都會打到延長賽，最後在第12局下靠雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）的再見全壘打，以3：2氣走對手。此外，比賽中發生插曲，大都會投手魯戈（Seth Lugo）投球時重心不穩，仍把球投出，這顆球竟讓主審判好球，讓巨人打者皮拉爾（Kevin Pillar）相當不滿，最後和主審抱怨遭驅逐出場。

前7局打完雙方2：2平手，8局下大都會換魯戈後援，2出局巨人攻占一壘，輪到皮拉爾打擊，魯戈投第一顆球時重心不穩，整個人快跌倒前，仍把球丟出，進到捕手手套，這顆球僅70.7英哩（約113.7公里），但主審判定好球，皮拉爾對此非常不高興，向主審抱怨。

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皮拉爾最後敲滾地球，讓大都會封殺二壘，完成3出局。皮拉爾要回休息室前，向主審再度抱怨，卻遭驅逐出場，皮拉爾氣得想上前和主審理論，被巨人教練阻止。

巨人和大都會戰到第12局下，巨人靠雅澤姆斯基一棒掃出再見轟，最後以3：2贏球。巨人投手高特（Trevor Gott）投1局無失分，獲得本季第6勝；大都會投手葛謝爾曼（Robert Gsellman）投1.1局失1分吞本季第2敗。

大都會投手魯戈。（今日美國）

巨人打者皮拉爾（右）向主審抱怨好球帶，遭驅逐出場。（法新社）

巨人打者皮拉爾（右）向主審抱怨好球帶，遭驅逐出場。（美聯社）

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