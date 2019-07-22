MLB》王維中登板救火挨3安失1分 連續無失分場次中斷

王維中今日登板中繼，連續無失分場次紀錄中斷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今與雙城進行四連戰最後一場比賽，台灣好手王維中相隔3天再度登板中繼，主投1.2局，被敲3支安打，失掉1分，防禦率略升至1.80，運動家在9局下遭雙城逆轉，系列賽雙方各取得2勝。

4局下半運動家正以0：4落後，先發投手曼登（Daniel Mengden）在一出局後接連保送了波蘭柯（Jorge Polanco）與克魯茲（Nelson Cruz），此時教練團決定換上王維中上場，他先以三球三振羅沙里歐（Eddie Rosario）、再讓沙諾（Miguel Sano）擊出中外野飛球遭接殺，成功化解危機。

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然而5局下半王維中一上場就遭遇亂流，馬上被岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、阿拉耶茲（Luis Arraez）、 安德瑞安薩（Ehire Adrianza），連續敲出三支安打失掉1分，不過他隨即穩住陣腳，在保送後，讓成功擊出雙殺打，讓阿拉耶茲在本壘前出局，下一棒波蘭柯敲出平飛球出局，王維中也成功將傷害降到最低。

總計王維中投1.2局用30球，有18顆好球，投出1次保送、送出1K，防禦率略升至1.80。連續無失分場次停留在6場。

運動家此役靠著比賽後半段的攻勢逆轉比分、帶著6：5的領先進入到9局下半，不料雙城靠著三支安打，包括今天狀況極佳的安德瑞安薩的三壘安打，攻下兩分、一舉逆轉戰局。

右投罕德瑞克斯（Liam Hendriks）救援失敗、吞下本季第1敗，9局上登板的雙城投手史都華（Kohl Stewart）則拿下今年第2勝。

安德瑞安薩今日5打數3安2打點、幫助球隊逆轉勝。（今日美國）

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