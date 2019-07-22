MLB》生涯無緣塞揚與金盃 穆帥感性致詞：我把幸運留到了最後

穆帥今為首位上台致詞的名人堂成員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的名人堂入駐典禮於美國時間週日在紐約古柏鎮登場，今年共有六位傳奇球星獲得此一榮譽分別是已故強投哈勒戴（Roy Halladay）、「救援之神」李維拉（Mariano Rivera）、「DH之神」馬丁尼茲（Edgar Martinez）、「穆帥」穆西納（Mike Mussina）、以及由今日棒球委員會票選進入的救援投手史密斯（Lee Smith）與白襪DH貝恩斯（Harold Baines）。

生涯累積536場先發的穆西納也在典禮上「先發」，擔任首位致詞者，他描述了自己從一位賓州小鎮男孩到現在能走進古柏鎮的傳奇生涯，回憶起八歲那年第一次要去棒球場練習的場景。「我興奮地去了，球場卻空無一人。」於是8歲的穆帥騎著腳踏車回家，母親卻對他說：「你在這裡做什麼？還不趕快回去球場。」

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「幸好，我照做了。」42年後的穆西納道。

穆西納分別在金鶯隊與洋基隊效力了10年與8年，因此他選擇不在牌匾上放上任何的球隊隊徽，他的生涯累積270勝，曾入選五屆明星賽、拿過7次金手套，11季寫下超過15勝，並在最後一年拿下20勝。



穆西納以76.6%的得票率在票選的第六年才正式獲選進入名人堂，他感性說道：「我從來沒能幸運地贏得塞揚獎與世界大賽冠軍，也未能拿下300勝或送出3000K，僅管如此，我今天卻能夠成為名人堂的一員。也許我把那些臨門一腳的機會都留到了最後，而我現在終於做到了。」

本屆入選名人堂球員：貝恩斯（左起）、史密斯、馬丁尼茲、穆西納、李維拉、哈勒戴遺孀布蘭蒂。（法新社）

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