MLB》你不知道的李維拉 當年不會說英文哭著睡覺（影音）

李維拉今天出席名人堂入主儀式。(美聯社)

〔記者倪婉君/綜合報導〕大聯盟史上最偉大的終結者李維拉今天出席名人堂入主儀式,他分享一段當年從巴拿馬到美國打球,卻因為不會說英文而哭著睡覺的往事,後來他鼓起勇氣向隊友說:「拜託兄弟,我需要學英文!」才開始打破語言藩籬、開啟他在大聯盟的成功篇章。

不少外國球員到美國打拚,都會面臨到語言不通的問題,就連生涯締造652次救援成功的李維拉,當年也是如此。他在1990年被洋基以2500美元簽下後,從巴拿馬來到位於坦帕的春訓基地,剛開始第一年遇到一群西班牙文隊友,還能溝通,但到了第2年,問題開始來了。

「到了生涯第2年,我去了北卡羅萊納州的格林斯柏勒,在那邊很少人說西班牙文,我有時候都會哭著睡覺,因為我沒辦法跟隊友溝通。」當時才21歲,如今49歲的李維拉今天在致詞時提到,就因為不會說英文,所以他很沮喪,他無法和隊友、教練們建立關係,「我當時做出最重大,也是最棒的決定,就是跟一些隊友說,『拜託兄弟,我需要學英文!』」

李維拉還跟隊友說:「不管我做什麼或說什麼,只要不對的地方,你們可以盡量笑我,但請教我正確的方式。結果他們真的教我了,而且從來沒笑過我。」大聯盟推特也分享李維拉這段學英文的影片,因為內容真的很棒,也帶來啟發。

Mo's story about how he learned English from his teammates is awesome. pic.twitter.com/CqvYyjejbv