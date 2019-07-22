MLB》你不知道的李維拉 當年不會說英文哭著睡覺（影音）

李維拉今天出席名人堂入主儀式。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟史上最偉大的終結者李維拉今天出席名人堂入主儀式，他分享一段當年從巴拿馬到美國打球，卻因為不會說英文而哭著睡覺的往事，後來他鼓起勇氣向隊友說：「拜託兄弟，我需要學英文!」才開始打破語言藩籬、開啟他在大聯盟的成功篇章。

不少外國球員到美國打拚，都會面臨到語言不通的問題，就連生涯締造652次救援成功的李維拉，當年也是如此。他在1990年被洋基以2500美元簽下後，從巴拿馬來到位於坦帕的春訓基地，剛開始第一年遇到一群西班牙文隊友，還能溝通，但到了第2年，問題開始來了。

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「到了生涯第2年，我去了北卡羅萊納州的格林斯柏勒，在那邊很少人說西班牙文，我有時候都會哭著睡覺，因為我沒辦法跟隊友溝通。」當時才21歲，如今49歲的李維拉今天在致詞時提到，就因為不會說英文，所以他很沮喪，他無法和隊友、教練們建立關係，「我當時做出最重大，也是最棒的決定，就是跟一些隊友說，『拜託兄弟，我需要學英文!』」

李維拉還跟隊友說：「不管我做什麼或說什麼，只要不對的地方，你們可以盡量笑我，但請教我正確的方式。結果他們真的教我了，而且從來沒笑過我。」大聯盟推特也分享李維拉這段學英文的影片，因為內容真的很棒，也帶來啟發。

Mo's story about how he learned English from his teammates is awesome. pic.twitter.com/CqvYyjejbv — MLB （@MLB） 2019年7月21日

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