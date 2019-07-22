MLB》代替丈夫上臺致詞 大夫遺孀：不完美的人亦能有完美的時刻

布蘭蒂代替已故丈夫上台致詞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕年度名人堂入主儀式於美國時間21日舉行，全場最動人的時刻當屬已故塞揚強投「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）的遺孀站到頒獎台的瞬間，她娓娓道出丈夫在世時所帶來的影響，讓現場頓時瀰漫感傷氣氛。

「這段致詞原本不應由我來說，」布蘭蒂（Brandy Halladay）說道，「我會盡我所能說出如果今天羅伊站在這裡，他會說、或想說的話。」

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哈勒戴生涯16季曾獲兩屆塞揚獎、入選8次明星賽，曾投過一次完全比賽以及一次的季後賽無安打比賽。他在2017年11月7日因空難過世，享年40歲。在擁有資格的首年，大夫就以85.4%得票率獲選進入名人堂。

布蘭蒂在致詞過程中解釋，由於藍鳥與費城兩隊都對他們一家來說意義非凡，因此牌匾上的球帽將不會放上隊徽。她帶領台下的觀眾回憶了哈勒戴在世時如何致力回饋基層棒球、並感謝這段期間所有人對她與兒子們的愛與支持。

布蘭蒂在最後也以哈勒戴的一生給予所有人勉勵。「我們每個人都並非完美無缺，也都會陷入困境，但透過努力、謙遜與奉獻，不完美的人也會有完美的時刻。羅伊很幸運能在生涯裡擁有一些完美的瞬間，但我相信那是因為他努力成為一個好的人、好的隊友，以及擁有那些在場上的戰友，才有今天的成就。」

布蘭蒂在致詞過程中頻頻拭淚。（美聯社）

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