NBA》只剩一隊有薪資空間 林書豪新東家難產

林書豪。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕自由市場開放至今，隨暴龍奪冠的台裔球星林書豪遲遲還未找到新東家，《雅虎體育》記者Keith Smith指出如今還有薪資空間能夠簽下自由球員的球隊，只剩下老鷹，林書豪的下一步值得關注。

《雅虎體育》記者Keith Smith分析聯盟30支球隊薪資空間，並點出自溜馬以1年480萬美元合約簽下J.哈勒戴（Justin Holiday）後，只剩下老鷹擁有多餘的薪資空間再簽人，但也只有690萬美元，如今自由市場仍有許多球員還在待價而沽，林書豪要重返前東家的機會不高，恐將與其他球隊簽下底薪合約。

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除了林書豪外，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried） 、曾奪下最佳第六人的老將克勞佛德（Jamal Crawford）、前灰熊中鋒諾亞（Joakim Noah）、P.加索（Pau Gasol）、「神經刀」史密斯（J.R. Smith）、老飛人卡特（Vince Carter）、尚柏特（Iman Shumpert）等人都還沒決定落腳處。

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