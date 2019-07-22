日本賽》官網讚將迎來巔峰 小天次輪有望再挑戰「超級丹」

周天成昨風光拿下首座印尼賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在超級1000系列印尼羽球公開賽男單奪下冠軍、創下空前成就後，將馬不停蹄地繼續挑戰超級750系列的日本公開賽，官網也在撰文中介紹小天，稱其「正在迎接巔峰期的到來」，並特別指出他有可能在第二輪再次遇上中國名將「超級丹」林丹。

大會官網在賽前報導中指出，周天成將會是第二種子石宇奇最大的挑戰，不過石宇奇在先前的印尼公開賽因韌帶撕裂退賽，參賽的可能性極低。名列第四種子的小天，首輪將面對南韓好手李東根，兩人曾交手6次、小天拿下4勝，最近一次在今年5月的蘇迪曼盃，小天以直落二獲勝。

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若能順利晉級，周天成有望在第二輪再次面對才剛在印尼公開賽交手過的林丹，兩人當時大戰了76分鐘，小天才以苦戰獲勝晉級8強。去年小天在日本公開賽就是遭到林丹淘汰，今年挾著甫奪冠的氣勢捲土重來，有望力拚對戰三連勝。

此外，我國另外一位好手「羽球王子」王子維也在籤表下半部，首輪將面對丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke）。

而在印尼公開賽爆冷出局的地主好手桃田賢斗將繼續尋求衛冕，他在去年首獲日本賽冠軍，首輪將迎戰丹麥選手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS）。

周天成有望在日本賽第二輪再次對決林丹。（法新社）

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