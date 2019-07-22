MLB》拉傷腹部急退場 釀酒人王牌進傷兵名單（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人新王牌伍德魯夫（Brandon Woodruff）今天登板先發，第4局突然因傷退場，已被放入10日傷兵名單，並排定檢查，至少得跳過1次先發。

伍德魯夫本季已獲11勝4敗，從牛棚轉回先發後，生涯首次入選明星賽，是釀酒人隊上唯二穩定出賽的先發，成為釀酒人新王牌，今天是明星賽後首次登板，對響尾蛇前3局已掉3分，4局下續投只投2球，就因傷提前退場。

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總教練賽後表示，伍德魯夫拉傷了左側腹肌，目前不確定嚴重程度，但鐵定得跳過1次先發，已經把伍德魯夫放進傷兵名單，並安排後續檢查。這是伍德魯夫本季首度進入傷兵名單，他表示2015年也曾拉傷腹部，但跟這次是不同位置。

「我第4局上場、暖身都還覺得一切正常，投了第1球，覺得有一點拉扯感、沒什麼大不了，但是接著投完第2球，我真的感覺到很強烈的拉扯感，希望這只是保護性收縮，但願不會拖太久、能夠快點恢復，讓我回去投球。」伍德魯夫說。

釀酒人目前排名國聯中區第二，落後龍頭小熊2場勝差，國聯外卡暫時保位、但只領先0.5場勝差，伍德魯夫的缺陣，會讓釀酒人殘破的輪值備受考驗，伍德魯夫表示受傷是比賽的一部分，雖然極力避免但總會遇到，但願能盡速歸隊。

伍德魯夫拉傷左腹退場，進入傷兵名單。（法新社）

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