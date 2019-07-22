MLB》無袖球衣穿上身 紅人場下操「大肌肌」超養眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕為了慶祝辛辛那堤棒球歷史邁進150週年，紅人本季將一系列的復古球衣穿上身，尤其又以無袖球衣最吸睛，球員除了在場上露出壯碩的二頭肌外，場下也不得閒，在休息室狂舉槓鈴「惡補」一下手臂線條。

紅人今天在主場迎戰紅雀，球員們穿起1961年的無袖復古球衣，狄崔奇（Derek Dietrich）、羅倫森（Michael Lorenzen）和Josh VanMeter三人輪流在休息室舉槓鈴操肌備戰，畫面相當養眼，另一個「肌肉男」普伊格（Yasiel Puig）則沒有隨隊友起舞，卻直接把槓鈴丟進垃圾桶，大聯盟官網「Cut 4」形容此舉是在告訴紅雀，「我們已經準備好了，下個就要輪到你們。」

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紅人雖然在場下大秀肌肉，但在賽場上卻沒有大展怪力，全場敲出7安，僅靠著厄文（Phillip Ervin）的陽春砲拿到此役唯一1分，終場以1：3不敵紅雀。

狄崔奇舉槓鈴大秀肌肉。（紅人推特）

S̶u̶n̶d̶a̶y̶ Armday #BornToBaseball pic.twitter.com/cKSvIDuFl6 — Cincinnati Reds （@Reds） 2019年7月21日

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