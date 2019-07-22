棒球》竹縣關西國小組隊成軍 明赴日參加世界少年軟式棒球賽

新竹縣關西國小組隊成軍將於明天赴日參加世界少年軟式棒球錦標賽，副縣長陳見賢（中穿白色短袖襯衫）今致贈加菜金並鼓勵隊員為國爭光。（記者蔡孟尚攝）

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣關西國小棒球隊在學生棒球運動聯盟國小軟式組全國賽中獲得冠軍，取得世界少年軟式棒球錦標賽中華代表隊組隊權，組隊成軍將於明天前往日本東京參賽，副縣長陳見賢今天授旗並頒發加菜金，鼓勵球員為國爭光。

新竹縣體育會棒球委員會主委、縣議員上官秋燕說，關西國小是新竹縣棒球運動發展重點學校，近年來在縣府的支持與中國信託慈善基金會的贊助下，軟硬體越來越完備，球隊實力逐漸提升，今年在學生棒球運動聯盟全國賽奪冠，拿到新竹縣有史以來最佳戰績，並取得於日本舉辦的2019年WBF（I.B.A-Boys）第37屆世界少年軟式棒球錦標賽中華代表隊組隊權。

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中華民國學生棒球運動聯盟會議後公佈的代表隊入選名單，教練為紀諺廷、郭瑞穎、王國銘，選手為羅際威、范定榆、莊英助、李友仁、張睿桓（以上均為關西國小）、闕鈞宇（新北汐止國小）、陳克函（桃園中平國小）、王奕翔（台中大仁國小）、吳承皓（台中大仁國小）、江承恩（台中忠孝國小）、賴奕恩（雲林文昌國小）、徐雷恩（高雄壽天國小）、池冠旻（高雄桃源國小）、陳宸杰（台東豐田國小）、陽善同（台東新生國小）、張嘉宏（台東新生國小）。

代表隊全體從7月1日起於在關西國小進行集訓，擔任隊長的關西國的羅際威認為，透過這項訓練有助於培養團隊默契；另一位關西國小的選手張嘉宏也很高興能到日本比賽，向國際級的少棒選手觀摩學習。

新竹縣體育會主委田耕豪說，代表隊明天赴日後先與當地球隊進行交流賽，27日至29日參加正式比賽，希望在參賽9個國家共12隊中爭取最佳戰果。

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