韓職》明星賽眾球星扮工人、演將軍 角色扮演「笑」果十足

SK飛龍隊三壘手崔廷扮演工廠老闆。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕韓國職棒明星賽昨晚盛大舉行,夢想明星隊以9:7擊敗分享明星隊,不過除了賽果外,最大的看點為許多球星紛紛變裝、扮演不同角色,模樣逗趣「笑」果十足。

例如SK飛龍隊三壘手崔廷就扮演工廠工人,戴上頭盔、穿上灰色制服,背後則繡上「全壘打工廠老闆」;飛龍隊洋砲羅梅克(Jamie Romak)則戴上軍帽、戴墨鏡扮演成麥克阿瑟將軍,外野手韓東民則因為綽號為「多明尼加人」,穿上印有多明尼加國旗的球衣,另外一位外野手高宗郁則因其以快腿聞名,模仿了奧運短跑名將閃電波爾特(Usain Bolt)的衣服配色,最後也成功擊出安打。

三星游擊手李學周更直接穿上啦啦隊隊長的服裝,手舞足蹈地帶動跳,現場氣氛也瞬間沸騰到最高點。大聯盟ESPN記者史潘(Sarah Spain)也在推特上轉發這項趣聞,呼籲大聯盟明年的明星賽也可以效法韓職、藉此提高比賽吸睛度。

羅梅克扮演麥克阿瑟將軍。(圖片取自推特)

外野手韓東民穿上印有多明尼加國旗的球衣。(圖片取自推特)

SK飛龍高宗郁模仿波爾特。(圖片取自推特)

Samsung Lions IF Lee Hak-Ju wore the team's cheermaster robe and performed his cheer song's dance routine to the fans. pic.twitter.com/x64QGla3fA