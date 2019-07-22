韓職》明星賽眾球星扮工人、演將軍 角色扮演「笑」果十足

SK飛龍隊三壘手崔廷扮演工廠老闆。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒明星賽昨晚盛大舉行，夢想明星隊以9：7擊敗分享明星隊，不過除了賽果外，最大的看點為許多球星紛紛變裝、扮演不同角色，模樣逗趣「笑」果十足。

例如SK飛龍隊三壘手崔廷就扮演工廠工人，戴上頭盔、穿上灰色制服，背後則繡上「全壘打工廠老闆」；飛龍隊洋砲羅梅克（Jamie Romak）則戴上軍帽、戴墨鏡扮演成麥克阿瑟將軍，外野手韓東民則因為綽號為「多明尼加人」，穿上印有多明尼加國旗的球衣，另外一位外野手高宗郁則因其以快腿聞名，模仿了奧運短跑名將閃電波爾特（Usain Bolt）的衣服配色，最後也成功擊出安打。

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三星游擊手李學周更直接穿上啦啦隊隊長的服裝，手舞足蹈地帶動跳，現場氣氛也瞬間沸騰到最高點。大聯盟ESPN記者史潘（Sarah Spain）也在推特上轉發這項趣聞，呼籲大聯盟明年的明星賽也可以效法韓職、藉此提高比賽吸睛度。

羅梅克扮演麥克阿瑟將軍。（圖片取自推特）

外野手韓東民穿上印有多明尼加國旗的球衣。（圖片取自推特）

SK飛龍高宗郁模仿波爾特。（圖片取自推特）

Samsung Lions IF Lee Hak-Ju wore the team's cheermaster robe and performed his cheer song's dance routine to the fans. pic.twitter.com/x64QGla3fA — Sung Min Kim （@sung_minkim） 2019年7月21日

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