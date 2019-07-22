MLB》聯盟用球真的「加料」？ 作家指出這轟是鐵證（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季全壘打數量再次大幅增加，同時也引發許多質疑球被「加料」的聲浪，像是太空人隊的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今年就曾抗議球不一樣了，而今天印地安人游擊手林多（Francisco Lindor）的全壘打，更讓質疑的聲音喧囂塵上。

林多今天在比賽中，單膝跪地的用單手上切式的揮擊方法，將球給打到右外野大牆之外，《USA Today For The Win》專欄的作家喬瑟夫（Andrew Joseph）就發文表示，這球就是球有加料的鐵證。

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林多。（法新社）

喬瑟夫指出，林多是個很好的打者，他去年敲出了38發全壘打，前年也打了33轟，但應該很少人會期待林多能以這種詭異地姿勢開轟，至少在2019年前沒人會如此期待。

接著喬瑟夫提出韋蘭德的論點，當時他指控聯盟有刻意改變用球，來讓球賽增添更多的攻勢。本季韋蘭德已經被敲出28發全壘打，只差兩支就追平生涯新高，同時他也是本季聯盟的被全壘打王。

不只韋蘭德有提到球的改變，洋基先發投手田中將大也曾透露，本季的球比起過往更硬，這多少也影響到他招牌指叉球的效率，《baseballsavant》資料顯示，今年田中的指叉球揮棒落空比率（Whiff%）剩下17%，遠比去年的26.7%還要低。《The Athletic》5月的報導指出，田中將大在2017年與2018年，指叉球分別能掉落30.8、29英吋，但本季的指叉球掉落幅度卻只剩下26.67英吋。

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