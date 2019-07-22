MLB》交易大限在即 紅襪補強鎖定兩位牛棚大將

（左起）賈爾斯與葉茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年在世界大賽一夫當關的紅襪隊艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），目前預計將會成為衛冕軍的終結者，不過大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）透露，紅襪現在還在尋找新的終結者，其中藍鳥與教士隊的終結者都在雷達中。

由於原先的終結者金布瑞（Craig Kimbrel）離隊，紅襪隊本季的終結者一直都沒有固定的人選，今年共有6名選手有救援成功的紀錄。《ESPN》資料顯示，紅襪隊今年牛棚的防禦率4.53，排在大聯盟第18名。

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雖然紅襪預計將要由艾歐瓦迪暫時擔任終結者，但考量到他生涯幾乎未曾扮演過這個角色，紅襪還是可能會找尋有著正規終結者經驗的球員。本季多次陷入交易傳聞的藍鳥隊終結者賈爾斯（Ken Giles）、以及教士隊救援王葉茲（Kirby Yates）都是紅襪可能的交易標的。

只不過這兩位選手對於紅襪孱弱的農場而言，幾乎是可遠觀而不可褻玩，據傳藍鳥賈爾斯要價相當高昂，而葉茲的價格甚至更高過於賈爾斯，而在本屆最新的百大新秀排行榜當中，紅襪隊僅有Triston Casas一名球員入選其中（第94名）。

而紅襪隊目前的54勝46敗的戰績，只能在美聯東區排名第三名，落後光芒隊2場，龍頭洋基隊11場，同時在外卡爭奪戰上落後3場勝差。

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