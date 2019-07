NBA》由愛生恨！ 雷納德看拳賽卻遇湖迷圍剿嗆聲 （影音）

「可愛」雷納德日前帶家人觀賞拳擊比賽,卻遇湖人球迷圍剿嗆聲。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)在幫助暴龍高捧隊史首冠後投身自由市場,最後選擇攜手P.喬治(Paul George)加入加盟呼聲最低快艇,讓許多湖人球迷心碎,也為他樹立了不少敵人。日前雷納德與家人觀賞拳王爭霸戰後,散場時被群眾認出,一位湖人球迷當面怒嗆他根本是史上最被高估的球員。

雷納德前兩天帶著家人觀看菲律賓傳奇巴喬(Manny Pacquiao)對上美國拳手瑟曼(Keith Thurman)的拳王爭霸賽,比賽結束後,當可愛帶著家人準備離場時,竟被一群球迷認出,其中一名湖人球迷高聲怒喊:「你是史上最被高估的球員!」不過即便如此,雷納德仍是面無表情,情緒也沒有太多起伏。

