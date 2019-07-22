晴時多雲

NBA》由愛生恨！ 雷納德看拳賽卻遇湖迷圍剿嗆聲 （影音）

2019/07/22 17:25

「可愛」雷納德日前帶家人觀賞拳擊比賽，卻遇湖人球迷圍剿嗆聲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）在幫助暴龍高捧隊史首冠後投身自由市場，最後選擇攜手P.喬治（Paul George）加入加盟呼聲最低快艇，讓許多湖人球迷心碎，也為他樹立了不少敵人。日前雷納德與家人觀賞拳王爭霸戰後，散場時被群眾認出，一位湖人球迷當面怒嗆他根本是史上最被高估的球員。

雷納德前兩天帶著家人觀看菲律賓傳奇巴喬（Manny Pacquiao）對上美國拳手瑟曼（Keith Thurman）的拳王爭霸賽，比賽結束後，當可愛帶著家人準備離場時，竟被一群球迷認出，其中一名湖人球迷高聲怒喊：「你是史上最被高估的球員！」不過即便如此，雷納德仍是面無表情，情緒也沒有太多起伏。

湖人曾是今夏有機會簽下雷納德的熱門球隊之一，而紫金軍團湖人為了追逐可愛原還打算推延與A.戴維斯簽約的時間，甚至想拉巫師發動三方交易，不過最後卻是由湖人的鄰居，快艇獲得雷納德的青睞、雀屏中選，再加上先前傳出可愛故意讓湖人多等了一週，就是有意讓紫金大軍錯失合組「三巨頭」的機會，也難怪可愛會瞬間變成湖人球迷最大的敵人。

不過外媒《12up》也Scott Rogust表示，其實就算湖人球迷再生氣，恐怕也還是拿這位加盟快艇的看板球星沒轍。

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