MLB》洋基又傳補強新目標！兩強力先發左投被提名

雷伊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基隊持續在交易大限前尋找先發投手補強，除藍鳥隊的史卓曼（Marcus Stroman）與以外，又傳出新的補強目標，那那就是響尾蛇隊的強力左投雷伊（Robbie Ray），以及遊騎兵隊的邁納 （Mike Minor）。

《nj.com》記者Brendan Kuty透露，洋基隊總管「現金人」凱許曼（Braian Cashman）與洋基辦公室，依舊打算在731交易大限前補強投手。Kuty提出了一個可能的目標，那就是響尾蛇隊的雷伊。

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至於為何是雷伊，Kuty指出，目前洋基隊的牛棚教練Mike Harkey曾在2015年擔任雷伊的投手教練，Harkey一直認為雷伊是世界上最好的左投之一。這位27歲的先發左投，在今年先發21場比賽，並於117局的投球當中送出了152次三振，防禦率3.92，拿下8勝6敗。

大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）認為，洋基想要網羅雷伊的困難點在，響尾蛇隊還沒有確定要在731前擔任賣家還是買家，現在他們在國聯西區落後道奇隊16場，並在外卡落後2.5場。而響尾蛇陣中的另外一位先發強投葛蘭基（ Zack Greinke）也吸引了很多希望補強先發的球隊目光。

邁納。（資料照，今日美國）

洋基隊目前持續在觀察藍鳥隊先發投手史卓曼的狀況，他們日前才派球探到現場去觀察，另外遊騎兵隊本季脫胎換骨的先發左投邁納也是洋基隊的觀察目標之一，而且不只洋基隊，邁納同時也吸引到他前東家勇士隊的興趣，勇士隊目前在國聯東區以60勝41敗暫居龍頭。

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