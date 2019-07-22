中職》「CHIAllenge」彭政閔引退賽 購票資訊看這邊！

彭政閔在引退年完成生涯第2000安（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕恰迷們久等了！隨著下半季開打，也一場一場倒數著與彭政閔告別的時刻。中信兄弟今日公佈「CHIAllenge」彭政閔引退賽購票資訊，9/28（六）、9/29（日）於洲際棒球場進行的主場賽事，將是彭政閔今年度例行賽最後出賽，歡迎球迷朋友踴躍進場，和這位於中華職棒奮戰19年的「MR.CPBL中職先生」一同戰完最後一役！

票務方面，票價分為「內野熱區」、「內野一般區」及「外野票」三種，不分全票半票。因引退賽屬特定主題日賽事活動，故皆加值「523（我，23）元」，進場球迷可憑票根領取「彭政閔引退紀念T-SHIRT」乙件，且特別設計紀念票根供球迷收藏，喜愛恰恰的球迷朋友千萬不能錯過囉！

請繼續往下閱讀...

中信兄弟新聞稿用圖－CHIAllenge彭政閔引退票價表。（兄弟提供）

此次皆採於「中信兄弟售票網」網路購票，不開放超商機台購票。7/24（三）10:00將開放2019洲際季票會員優先購票，7/25（四）10:00開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票，7/26（五）10:00開放2019親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票；7/26（五）17:00則開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，每人每卡限購2張門票；7/29（一）12:30起全面開放售票，每筆訂單限購4張。其中7/24-7/26期間擁有優先購票資格的球迷，僅提供「電腦版」購票，手機版無法訂票，購票時請多加留意。

歡迎球迷朋友購買預售票，減少現場排隊購票時間，踴躍進場為中華職棒加油！完整訊息請鎖定「中信兄弟官方網站」及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

中信兄弟新聞稿用圖－CHIAllenge彭政閔引退票優先購票順序。（兄弟提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法