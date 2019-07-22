日本賽》看好戴資穎爭冠 官網點名要注意的仍是「她」

世界球后戴資穎被日本公開賽大會視為奪冠熱門。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的印尼羽球公開賽落幕後，超級750系列的日本公開賽緊接著登場，而台灣界球后戴資穎雖因狀況不佳，無緣在印尼賽衛冕，但日本公開賽官網在點名女單好手時，仍將她視為奪冠大熱門，不過也提醒她一定要注意「球后殺手」泰國一姐依瑟儂。

戴資穎日前在印尼賽女單四強戰以9：21、15：21，僅打32分鐘就不敵日本好手山口茜，無緣連霸，不過今天日本官網仍將她視為地主好手山口茜和奧原希望拚冠的勁敵，認為曾在2012年奪下日本賽首冠的小戴，實力更上一層樓，這次是必能展現驚人的力量和戰術素養。

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不過日本官網也在介紹文中，特別點名小戴最要注意的對象，就是有「小戴殺手（killer）」美名的泰國一姐依瑟儂。大會官網撰文指出，依瑟儂當年以18歲之姿，在2013年世錦賽擊敗中國名將李雪芮封后，成為史上最年輕的世錦賽冠軍，而她也是目前女單世排前10名中，對戰戴資穎唯一位勝多敗少的選手。

戴資穎生涯對戰依瑟儂25場，取得12勝13敗的成績，不過小戴近5戰拿下3勝，在4月大馬公開賽和上週的印尼公開賽連兩戰更是連續擊退依瑟儂，近期交手正處於2連勝氣勢大好，而兩人最快在日本公開賽8強就有望碰頭。

大會點名小戴最要小心的仍是「球后殺手」依瑟儂。（資料照，法新社）

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