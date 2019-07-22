備戰明年東京奧運 馬拉松台將赴日本移訓交流

備戰明年東奧，我國馬拉松協會理事長盧瑞山（中）將率團赴日本移訓交流。（馬拉松協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為了備戰2020年東京奧運，台灣馬拉松好手與教練即將啟程赴日本取經，先在愛媛縣松山市進行為期1個月移地特訓，日本名將土佐禮子特地先來台交流，並與國內馬拉松愛好者親切互動，親自講授分享技巧。

「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選手移訓計畫，由我國馬拉松協會理事長盧瑞山擔任領隊，率教練簡招旺、許玉芳，以及謝千鶴、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩、蘇鳳婷等選手赴松山，「我也是馬拉松選手，最好成績拿過全國第一，但遺憾的是，沒參加過亞、奧運等國際賽。」盧瑞山表示，希望台將可以達標，跑進東奧馬拉松賽，鼓舞國內更多長跑同好。

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謝千鶴近況甚佳，今年6月在日本第271回日體大長距離競技會中，女子5000公尺以16分10秒20打破許玉芳保持10年的全國紀錄，她也是女子半程馬拉松的全國紀錄保持人，2018年大阪半馬跑出1小時12分19秒，曾於2016年參與里約奧運的謝千鶴說：「很期待集訓提升實力，再一次跑進奧運！」

女子半馬全國紀錄保持人謝千鶴（左起）與日本名將土佐禮子相見歡。（記者梁偉銘攝）

代表日本拿到2004年雅典奧運女子馬拉松第5名的土佐禮子，生涯最佳成績為2小時22分46秒，她表示，馬拉松必須全心投入，選手時期每月訓練量達1千至1千200公里，退役後一周仍跑2、3次，「現在跑不快了，但還是可以跟一般民眾享受慢跑樂趣。」謝千鶴佩服地說：「以前就聽說日本訓練量有上千公里，這次真的證實，太可怕了，我的訓練量還不到她的一半，代表努力還不夠，希望這次可以學習如何適應這麼大強度。」

愛媛路上競技協會會長濱崎榮表示，松山市與台灣長期友好，此行除了招待集訓團隊，還將安排該市職業選手共同訓練。

我國馬拉松協會理事長盧瑞山（右）將率團赴日本愛媛縣松山市移訓。（馬拉松協會提供）

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