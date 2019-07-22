足球》先前嗆南美足協「腐敗」 梅西今認錯道歉

阿根廷球星梅西。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在本屆美洲盃踢得相當悶，不僅無緣率隊戰勝世仇巴西，還在季軍戰中領到紅牌退場，而先前他也重砲轟擊南美足協，不過外媒今指出，梅西已經向南美足協道歉，並且不會有太嚴厲的懲處。

梅西所領軍的探戈軍團在季軍戰以2：1戰勝智利，不過賽後領到紅牌的梅西絲毫沒有任何喜悅，不但拒領獎牌，還開口怒轟南美足協「腐敗」。

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梅西賽後表示：「我想大家都看到了，這應該是一張黃牌就能解決的事情，但我卻拿到紅牌。他們想怎麼做就怎麼做吧，只是我覺得真相需要釐清。這屆美洲盃缺乏對阿根廷的尊重，我沒有領取獎牌，因為我們不該參加這種腐敗的比賽，我很遺憾美洲盃冠軍已為巴西準備好了，希望VAR和裁判不要再影響決賽。」

此話一出也引來南美足協的不滿，媒體認為梅西的言論可能會讓他被禁賽長達2年，並且錯過明年的美洲盃。有鑑於此，西媒《每日體育報》指出，阿根廷足協已經向南美足協道德委員會提交了一份文件，其中還附上了梅西的道歉信，希望能夠平息風波，同時相關人士認為南美足協不會有太嚴厲的處分。

梅西在季軍戰中領到紅牌退場。（資料照，法新社）

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