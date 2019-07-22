籃球》「旅外4少」皆未滿29歲 有望接棒「黃金世代」？

（左起）胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、劉錚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆威廉瓊斯盃落幕，本屆最大收穫是胡瓏貿的竄起，防守依舊強悍，進攻則更加犀利，尤其是本屆三分球命中率超過6成，他也與陳盈駿、劉錚和周儀翔，組成「旅外4少」，有機會成為新的「黃金世代」。

「旅外4少」都正值球員巔峰期，劉錚與周儀翔28歲，胡瓏貿和陳盈駿僅26歲，未來會更加成熟和進化。帕克認為，他們四人是國家隊的基石，在沒有歸化洋將之前，都會是教練最信任的先發人選。

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本屆瓊斯盃「旅外4少」場均上場時間皆突破30分鐘，得分也都超過雙位數，占了全隊7成以上，但板凳深度不足，加上無優質歸化洋將助拳，只靠4人仍難與亞洲列強抗衡。

主帥帕克仍樂觀地表示，旅外4少剛好在四個位置各司其職，經過多年的搭配，已展現良好的化學效應，且都還年輕，若未來白隊球員能加速成長，盡快銜接，台灣隊將會擁有很棒的未來。

帕克（資料照，記者林正堃攝）

前國家隊總教練、現任富邦勇士總教練許晉哲表示，一個健全的國家隊，必須由老、中、青三代組成，靠著經驗傳承，讓球隊戰力維持在一定的水平，才不用過一段時間就要經歷換血陣痛期。

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