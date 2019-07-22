射箭》世錦賽金牌「雷母」雷千瑩發威 凱撒保住上半季冠軍

凱撒隊雷千瑩。（企業射箭聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業射箭聯賽元年上半季昨收兵，世錦賽金牌「雷母」雷千瑩休息一天後再顯神威，女單7：3、混雙6：0都勝，率凱撒隊以211分守住上半季冠軍。台南隊彭家楙以6：4取得七連勝，寫下上半季個人賽全勝紀錄。

這項比賽今天在國立體育大學射箭場進行上半季最後一輪賽事，比賽結果凱撒隊以211分在上半季奪冠，寒舍隊206分第二，協會青年隊205分第三，台南隊198分第四，新竹愛山林隊193分第五，台中銀行隊166分第六。

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壓軸的凱撒對寒舍之戰，雙方積分只差一分，休息了一天的「雷母」雷千瑩披掛打頭陣，還出現連續三支內十分箭，展現世錦賽金牌身手，7：3打敗林佳恩拔得頭籌，但因企聯總積分單場最高是以6分計，領先差距拉大至4分。

第二點男單寒舍魏均珩6：4勝凱撒饒廷宇扳回一城，追到只剩2分，第三點混雙凱撒隊雷千瑩搭配饒廷宇6：0大勝寒舍林昱辰／高佳萍，將差距拉大至8分，但女團寒舍隊6：0反撲，又變成只差2分。

第五點男團2：2平手後雷雨大作，比賽暫停，雷停後在大雨中續賽，兩隊都出現不少低分箭，4：2凱撒隊領先時大勢底定，終場凱撒6：2獲勝，也拿下上半季冠軍。

凱撒隊教練劉展明說，目標是拿下總冠軍，所以目前沒在算積點。「否則第九輪就讓雷母上了，但連續幾場大賽下來，她真的太累了，還是得考慮選手狀況作調節，今天女團輸得比較可惜，我們對風向的調整速度太慢了。」

世大運一金一銅的台南隊彭家楙，個人賽6：4勝台中銀行隊黃湘婷，寫下上半季七戰全勝紀錄。彭家楙說：「其實我沒有很意輸贏，只是專注做好自己的動作，但既然有了這個紀錄，那就當做是挑戰的新目標，拼拼看到底能再贏幾場。」

才剛在東京奧運射箭測試賽個人賽奪銅，19日下午才返抵國門的新竹愛山林隊譚雅婷，繼昨天第九輪之後，第十輪一樣在個人賽和女子團體賽出戰，個人賽以7：3勝協會青年隊隨昀瑾，女團也以6：2獲勝。

不累嗎？譚雅婷笑說：「當然會累啊！」難不成是被教練（倪大智）逼的？譚雅婷說：「沒啦！就還是想比啊，我覺得每場比賽都會有不同體會，很珍惜每次出賽機會。」教練倪大智一臉無辜狀喊冤說：「是她自己說想比的啦。」

企業射箭聯賽元年8月11日將在中正大學辦測試賽，8月16日進行季中選秀，下半季賽事預定8月31日登場。

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