中職》到底怎麼判？ 桃猿悍將昨罕見一幕球迷熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨靠著藍寅倫和林泓育開轟，終場以11：3大勝富邦悍將，在系列賽橫掃悍將，不過4局上發生一段離奇小插曲，卻意外引發球迷熱烈討論。

此役悍將林哲瑄在4局上1出局一三壘有人的情況下，敲出右外野安打，但由於球得落點十分接近桃猿右外野手手套，第一時間一壘審邱景彥高舉右手做出出局手勢，讓三壘上的胡金龍不敢動，而一壘上的范國宸在重新往二壘推進時遭封殺。

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悍將總教練陳連宏見此狀，馬上跳出休息室抗議，而在經電視輔助判決確認球先落地後，4位裁判在開會在討論後作出決議，判定原本被封殺的范國宸應該要安全進佔二壘，也讓悍將形成「ALL SAFE」滿壘的局面。

富邦悍將總教練陳連宏（右）第一時間馬上向主審抗議。（記者陳志曲攝）

不過這一改判，換桃猿洪一中上前抗議，但最後主審仍維持判決，悍將也變成1出局滿壘，不過接下來高國麟敲出界外飛球遭接殺、林宥穎則是揮棒落空遭王溢正三振，這個半局也沒能再延續攻勢。

在改判後，換Lamigo桃猿總教練洪一中（中）有意見，不過最後主審仍維持判決。（記者陳志曲攝）

而這段罕見的插曲，也引起球迷熱烈討論，有球迷認為「裁判在觀看完重播畫面後，應該只能針對錯誤的判決進行修正，所以范國辰還是應該出局」，也有眼尖的球迷發現「二壘審都比出落地的手勢，一壘審才比出OUT的手勢，所以至少應該死一個人」，還有球迷表示「裁判恐怕也該下二軍在（再）訓練了。」

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