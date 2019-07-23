羽球》周天成苦戰奪冠背後有洋蔥 外媒大讚：真男人

周天成履行賽前與罹癌球迷的承諾，為支持他的印尼球迷奪下冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在超級1000系列印尼公開賽男單決賽，歷經91分鐘史詩般3局大戰，終於擊退丹麥黑馬安童森（Anders Antonsen）封王，不但成為台灣史首位在超級1000系列賽稱王的男單選手，更兌現賽前與罹癌球迷約定要奪冠的承諾，馬來西亞媒體更讚他是「真男人」。

周天成在印尼賽男單次輪對決中國名將前，就收到一名印尼女球迷罹癌前往醫院化療的訊息，而他在擊敗林丹晉級8強後，也特別錄製小影片為這名球迷加油打氣，而4強擊退華裔泰籍新星王高倫拿下冠軍戰門票後，小天更與這名罹癌的女球迷約定，將盡自己最大的努力去贏得冠軍。

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在歷經3局共91分終苦戰後，周天成終於以21：18、24：26、21：15力剋安童森勝出，不但成為超級1000系列賽台灣男子羽球選手第一人，也成為印尼公開賽38年以來首位舉起冠軍金盃的台灣男子選手。

賽後小天在記者會也透露自己和這位球迷的互動，成為支撐他奪冠的動力。「她馬上就得接受化療了...」周天成在賽後記者會上說道，「我也答應她一定會盡全力做到最好，為她拿下冠軍。」

兌現與球迷的約定，如願奪冠的周天成，如此義舉也大獲外媒好評，馬來西亞媒體《星報》就以「冠軍周天成履行與罹癌球迷承諾」為題，大讚他是信守承諾的真男人。

周天成收下自己生涯首座超級1000系列賽冠軍，成為台灣羽球男子選手第一人。（資料照，美聯社）

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