MLB》洋基怪力男IL躺好躺滿 紐郵爆：復健狀況不樂觀

史坦頓復原進度緩慢，回歸時間不明。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在6月時因為跑壘扭傷自己的右膝，不幸的是，洋基隊現在也不知道這位砲手何時才能歸隊。

《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）以「史坦頓的狀況讓洋基陷入黑暗」為題報導史坦頓進傷兵後的復健進度。洋基總教練布恩在受訪時談到史坦頓的傷勢狀況：「有比較好了，但恢復速度依舊緩慢。」、「他現在還沒辦法進行棒球活動，史坦頓還在進行復健來讓他的股四頭肌更加強壯。」

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史坦頓目前正在洋基球場進行治療，本賽季他只打了9場比賽，他在四月就因為拉傷自己的左臂肱二頭肌被放進傷兵名單當中，隨後又因為肩膀的舊傷延後復原時間，回歸6場比賽後又因為跑壘造成的扭傷再次進入傷兵名單。

史坦頓因為滑壘扭傷，僅回歸6場又躺回去。（資料照，美聯社）

布恩說：「他的復原進度緩慢，不過在和他談話過後，他感覺自己的狀況有進步，他剛進傷兵名單前幾周的狀況有點令人感到挫折。」

洋基隊外野在缺少史坦頓的狀況下，靠著希克斯（Aaron Hicks）、賈吉（Aaron Judge）以及賈納（Brett Gardner）的貢獻，依舊維持著優秀的水準。洋基也靠著從洛磯交易來的塔克曼（Mike Tauchman）獲得外野上的幫助，他在昨天敲出全壘打，最近19打數敲出9支安打，包含2支全壘打以及2支二壘安打。

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