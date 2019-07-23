日本賽》拚本季第3冠！戴資穎今日下午首輪大戰張蓓雯

戴資穎今天下午首輪對上張蓓雯。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎本週轉戰超級750系列日本羽球公開賽，今日預計下午3點50分在女單32強對上世界排名11華裔美籍的張蓓雯，尋求自2012年後日本賽首冠及今年第3座冠軍。

戴資穎本季在馬來西亞、新加坡相繼稱后，上週在超級1000印尼公開賽則打進4強，本週居球后位置達137週。小戴世界積分9萬2625分，暫以495分之差領先日本好手山口茜，小茜靠著印尼賽封后，積分大進補達9萬2130分。

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戴資穎想穩住球后，最佳狀況為日本賽奪冠，她在2012年封后，13年、14年、15年皆打進4強，其中14年奪亞軍。不過，小戴在16年首輪出局、17年棄賽以及去年16強敗給中國選手陳曉欣。

戴資穎在印尼因過敏引發身體不適，目前狀況改善許多，期待以最佳狀態續拚佳績，為8月19日瑞士巴塞爾世界錦標賽增添信心。小戴今對陣張蓓雯，過去交手9次，她共取7勝，以及從2015年起的對戰6連勝。

世界排名第3的「台灣一哥」周天成，上站在印尼賽稱王，成為台灣史上第1位於超級1000奪冠的男子選手。他明天提拍上陣遭遇世界排名24的南韓好手李東根，過去他和李東根6度過招，取得4勝2敗，近一次交手為5月蘇迪曼盃，小天直落二獲勝。

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