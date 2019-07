NBA》不老石佛回來了！ 馬刺傳奇鄧肯加入波總教練團

鄧肯將擔任助教,協助恩師波總執教黑衫軍。(取自馬刺推特)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺傳奇「石佛」回來了!效力聖城19年的鄧肯(Tim Duncan)下季將擔任助教,協助總教練帕波維奇(Gregg Popovich)執教黑衫軍。

15度入選明星賽、握有5枚冠軍戒的鄧肯,於3年前告別球場,高掛球鞋後享受愜意退休生活,不時會回球場串門子,今天正式成為馬刺教練團的一員,將擔任恩師波總的助教,下季馬刺的球賽,場邊將有最熟悉的身影相伴。

而馬刺球團宣布鄧肯將擔任助教的聲明,也走鄧肯的低調路線,僅在官網上以「馬刺隊宣布助教更新」為題,簡短5行字說完這則重磅消息,宣布鄧肯與前影片剪接師哈迪(Will Hardy),將加入總教練帕波維奇的教練團,擔任助教。

而其中提到鄧肯的篇幅,只有短短1句話,介紹鄧肯於1997年畢業於維克森林大學,2016年夏天退休前,曾在馬刺隊效力19個球季,內容甚至比哈迪還少。波總對於愛徒鄧肯將回歸擔任助教,不改其幽默表示:「這在合適不過,我如此忠誠地擔任鄧肯的助教19年,換他回報我了。」

Spurs announce Will Hardy and Tim Duncan as Assistant Coaches.



MORE: https://t.co/96fi9sPg84 pic.twitter.com/40oHXy0hDV