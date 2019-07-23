NBA》不老石佛回來了！ 馬刺傳奇鄧肯加入波總教練團

鄧肯將擔任助教，協助恩師波總執教黑衫軍。（取自馬刺推特）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺傳奇「石佛」回來了！效力聖城19年的鄧肯（Tim Duncan）下季將擔任助教，協助總教練帕波維奇（Gregg Popovich）執教黑衫軍。

15度入選明星賽、握有5枚冠軍戒的鄧肯，於3年前告別球場，高掛球鞋後享受愜意退休生活，不時會回球場串門子，今天正式成為馬刺教練團的一員，將擔任恩師波總的助教，下季馬刺的球賽，場邊將有最熟悉的身影相伴。

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而馬刺球團宣布鄧肯將擔任助教的聲明，也走鄧肯的低調路線，僅在官網上以「馬刺隊宣布助教更新」為題，簡短5行字說完這則重磅消息，宣布鄧肯與前影片剪接師哈迪（Will Hardy），將加入總教練帕波維奇的教練團，擔任助教。

而其中提到鄧肯的篇幅，只有短短1句話，介紹鄧肯於1997年畢業於維克森林大學，2016年夏天退休前，曾在馬刺隊效力19個球季，內容甚至比哈迪還少。波總對於愛徒鄧肯將回歸擔任助教，不改其幽默表示：「這在合適不過，我如此忠誠地擔任鄧肯的助教19年，換他回報我了。」

Spurs announce Will Hardy and Tim Duncan as Assistant Coaches.



MORE: https://t.co/96fi9sPg84 pic.twitter.com/40oHXy0hDV — San Antonio Spurs （@spurs） 2019年7月22日

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