NBA》傾力留下明星畢爾 巫師端3年34.4億頂薪續約

巫師將提供畢爾頂薪續約。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕巫師將傾力留下明星後衛畢爾（Bradley Beal），美媒報導球團端出3年1.11億美元（約新台幣34.4億）頂薪續約提案，就等畢爾點頭簽字。

《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，畢爾在美國時間本週五，可以開始進行續約，而巫師球團已經預告，將提出3年1.11億美元頂薪續約價碼，讓畢爾慢慢考慮是否同意續留。

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新任總管薛帕德（Tommy Sheppard）表示，球團將在程序合法第一天，就向畢爾提出頂薪續約，強調球團會給畢爾充分的時間考慮，也樂意接受縮短為1到2年的續約方案，就算畢爾不同意續約，接下來的2年，巫師仍會把現有合約走完，支付剩餘5580萬美元薪資，不會把畢爾交易出去。

總管薛帕德也提到，畢爾之前願意延後菜鳥續約，讓球團保有薪資空間追求自由球員，球團絕對會加以回報，不僅願意耐心等候畢爾做決定，也承諾要幫畢爾找來夠格隊友，老闆Ted Leonsis說，他相信現在球員都很聰明、足以明辨是非。

巫師承諾要幫畢爾找夠格隊友。（資料照，USA TODAY Sports）

「我們得有所表示，告訴他，我們正在對的方向上打造球隊，不會讓不夠格的人待在他身邊，而是讓他想要一起打球的人們、圍繞在他的身邊，好比說我們馬上從自由市場簽回T.布萊恩（Thomas Bryant）一樣。」總管薛帕德說。

畢爾下季若入選明星賽，季後將有權以5年2.54（約新台幣78.8億）頂薪續約，若沒能入選，則可獲得4年1.55億美元（約新台幣48.1億）續約資格。經紀人本週曾說，職涯中會有些做出重大決定的時刻，畢爾會進行全盤考慮，找出對的事情去做。

畢爾上季打出代表作，場均出賽36.9分鐘、25.6分、5.5助攻和1.5抄截，都是生涯最佳，7年職涯至今4度打進季後賽，出賽40場平均可拿22.7分。然而明星搭檔沃爾 （John Wall）跟腱動刀仍在養傷，單靠畢爾一人無法撐起球隊，上季32勝50敗的慘烈戰績，也讓畢爾陷入長考，日前曾傳出有意出走華盛頓。

畢爾上季打出生涯年。（資料照，法新社）

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