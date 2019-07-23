MLB》富比世估市值破1400億 洋基蟬聯大聯盟最貴球隊

2019年最有價值球隊排名，洋基衝上第二。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕富比世今天公佈「2019年最有價值運動隊伍」前50名，美國職棒洋基隊衝到第二，市場價值比去年成長15％，漲幅為排名前30球隊內最高，與道奇是唯二排進前10名的職棒球隊。

富比世自2010年來，開始公佈年度最貴球隊前10名，2017年開始擴增為前50名，今天公佈2019年度名單，美式足球職業隊達拉斯牛仔連5年稱霸，也成為富比世開始排名至今，首支市場價值衝上50億美元的球隊。

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素有「邪惡帝國」之稱的洋基隊，以46億美元（約新台幣1427億）高居第二，排名追平歷年最高紀錄，市場價值較去年高出15％，在排名前30的球隊中漲幅最高，道奇隊以33億美元並列第十，與洋基是唯二排進前十的職棒球隊。

洋基年年入榜年度十大豪門球隊。（資料照，USA TODAY Sports）

從富比世開始公佈年度最貴球隊排名至今，豪門洋基隊是大聯盟唯一一支年年上榜的球隊，排名不曾低於前五，去年排名第5為歷年最低，今年衝回第二再平歷年最高，近5年三度高居第二。

《CBS SPORTS》分析，洋基去年打出百勝球季，本季球迷進場人數比去年多了10％，是自2012年來最高，而洋基去年的收視率，比其餘球隊總和高出57％。這些因素幫助洋基超越最貴的2支足球俱樂部球隊，衝上富比世年度評比第二。

總體而言，仍由美式足球稱霸富比世排名，32隊中有26隊上榜，籃球9隊排第二，足球8隊排第三，棒球7隊排第四。排名前10部分，美式足球和籃球各3隊入列，足球和棒球各2隊。大聯盟排進前50的七隊依序為：洋基（2）、道奇（10）、紅襪（12）、小熊（14）、巨人（18）、大都會（38）和紅雀（47）。

富比世評比最貴球隊前10名：

1. 達拉斯牛仔，美式足球（50億）

2. 紐約洋基，棒球（46億）［漲幅15％，排名前30內最多］

3. 皇家馬德里，足球（42.4億）

4. 巴塞隆納，足球（40.2億）

5. 紐約尼克，籃球（40億）

6. 曼聯，足球（38.1億）

7. 新英格蘭愛國者，美式足球（38億）

8. 洛杉磯湖人，籃球（37億）

9. 金州勇士，籃球（35億）

10.洛杉磯道奇，棒球（33億）

10.紐約巨人，美式足球（33億）

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