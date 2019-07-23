晴時多雲

NBA》鵜鶘狀元郎威廉森也退出 美國世界盃名單恐剩不到12人

2019/07/23 10:01

鵜鶘隊威廉森也宣布退出世界盃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近幾周陸續有大咖球星宣布退出世界盃籃球賽，包含A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden），而鵜鶘隊選秀狀元威廉森（Zion Williamson）也確定不會參加，全心備戰下個賽季。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，威廉森將專注準備接下來的賽季，適逢鵜鶘隊剛剛攬進許多好手，包含海耶斯（Jaxon Hayes）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、英葛蘭（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）、瑞迪克（J.J. Redick）、菲佛斯（Derrick Favors）等等，全新陣容需要多加磨合。

世界盃籃球賽的訓練營將在8/5於拉斯維加斯舉行，在中國的金牌戰目前定在9/15，全程參與總共需花費球員約六週的時間，且回國後得無縫接軌九月底的NBA訓練，成為許多球員選擇退出世界盃的主因。

麥考倫（CJ McCollum）、E.戈登（Eric Gordon）和T.哈里斯（Tobias Harris）也確定不參加世界盃，《The Athletic》記者Joe Vardon指出，名單內的里拉德（Damian Lillard）和勒夫（Kevin Love）也可能選擇退出，屆時將使美國代表隊剩下不到12人。

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