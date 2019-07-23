MLB》比照韋蘭德模式？ 太空人總管：也許再幹一票大的

韋蘭德是太空人奪冠功臣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人在2017年補進王牌韋蘭德（Justin Verlander），被譽為史上最成功季中交易之一，總管魯諾（Jeff Luhnow）對於球隊現有戰力相當自豪，但也不排除在今年交易大限截止前，可能會再度大幹一票。

大聯盟今年取消831讓渡交易大限，球隊若以衝刺季後賽為目的，就必須在7月31日前完成交易，距離截止日只剩約一週，太空人總管魯諾今語出驚人，自認以球隊的現有陣容，已經具有贏得世界大賽的實力。

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「通常在季後賽的系列賽裡，會用3或4位先發，但有時候3位就夠了。」太空人總管魯諾說，「有韋蘭德和柯爾（Gerrit Cole）排1、2號先發，又有邁利（Wade Miley）能投得一樣好，再加上牛棚，我們能在7場制的系列賽，擊敗任何一支季後賽球隊。」

但總管魯諾也說，這並不代表他們不會在交易截止日前，再補一名能加入季後賽輪值的先發，「如果機會不請自來，也許我們就會出手。我們會尋找人選，我們也確實已經在找，但目前什麼都還沒談成，我無法預測究竟會不會簽。」

韋蘭德與隊友們狂歡暢飲。（資料照，歐新社）

總管魯諾回憶，2017年的奪冠球季，當時大家都認為他們缺先發，雖然沒能在731大限前談成，卻在831大限前得到韋蘭德，坦言當時的確是有點幸運。根據美媒透露的細節，太空人當時是在交易大限截止前約15秒，完成韋蘭德的交易。

太空人在明星賽後，已陸續啟用開局投手和菜鳥，填補輪值最後2人，總管魯諾認為人人有貢獻是好事，透露目前不止在找先發，也有意提升捕手的打擊火力，但若找來捕手，勢必隊上得有人離開，所以仍在謹慎評估中。

根據大聯盟官網報導，太空人目前能找的先發不乏其他隊的王牌，包括史卓曼（Marcus Stroman）、雷伊（Robbie Ray）、邦賈納（Madison Bumgarner）和波伊德（Mattew Boyd）都是可能人選。

太空人有多位明星球員。（資料照，USA TODAY Sports）

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