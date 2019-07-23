MLB》紅襪單局3轟擊潰光芒 羅德里奎茲7局好投奪第12勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天作客出戰光芒，全場狂掃12支安打，在三局上敲出3轟，單節一口氣進帳7分，加上先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投7局6K無失分的優質先發表現，紅襪最終以9：4收下本季第55勝。

3局上，光芒先發投手畢克斯（Jalen Beeks）讓布雷德利（Jackie Bradley Jr.）擊出滾地球出局後便遇上大亂流。赫南德茲（Marco Hernandez）和貝茲（Mookie Betts）分別由安打和保送站上一二壘後，德弗斯（Rafael Devers）適時擊出二壘安打，紅襪跑回兩分先馳得點。

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柏格茲（Xander Bogaerts）選到保送，下一棒的馬丁尼茲（J.D. Martinez）直接大棒一揮拉出牆外，形成一發3分彈，然而紅襪並沒有就此罷手，之後連續兩棒班尼泰迪（Andrew Benintendi）和查維斯（Sam Travis）各轟出陽春砲，3局上結束紅襪就以7：0大幅領先。

紅襪隊馬丁尼茲三局上擊出三分砲全壘打（資料照，美聯社）

4局上紅襪打線仍未熄火，布雷德利赫南德茲再敲安和柏格茲的二壘安打，紅襪此局再進帳1分。

8局下半，光芒終於破蛋， 紅襪傷癒復出的艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）狀況不佳，光芒藉赫雷迪亞（Guillermo Heredia）和德阿諾德（Travis d'Arnaud）的連續敲安終於取得本場比賽的第一分，接著米德斯（Austin Meadows）和迪亞茲（Yandy Diaz）也各以二壘安打與安打進帳1分，光芒雖在本局追回3分卻難挽頹勢。九局，紅襪與光芒各自以連續安打進帳1分後，最終光芒以4：9輸球。

紅襪靠著打線的支援以及先發投手羅德里奎茲今天主投7局僅被打出2支安打、送出6次三振無失分的優異表現，收下本季第12勝，並列大聯盟最多。

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