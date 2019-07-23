NBA》哈登迷蹤步一晃 球迷直接跪了...（影音）

哈登。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA休賽期間，許多球員會透過跟代言品牌或是基金會合作舉辦籃球訓練營，藉此分享自己的經驗，並培養基層籃球。而火箭的當家球星哈登（James Harden）也不例外，日前才自曝正在開發一種「看起來像是走步、但沒有走步」的新動作，但他還沒公布新招前，就先用華麗的步伐驚豔眾人。

近日休士頓火箭在官方社群帳號上傳了一段影片，影片中可以看到，即使是面對一般的球迷，這位MVP全明星卻一點也不手軟，先是一個假動作突破，把對手晃得老遠，但哈登決定再給球迷一次機會回到三分線外，接下來一個跨下運球接換手運球直接把球迷晃到「跪」了下來，然後再來個爆扣，讓場邊圍觀的學員興奮不已。

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上個賽季榮登得分王的哈登，以平均36.1的得分位居全聯盟第一，還有6.6籃板7.5助攻的優質表現，更被美國國家籃球協會球員工會（NBPA）票選為「本季最難防守球員」。

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