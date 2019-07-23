MLB》僅次「巨怪」強森 柯爾締現代棒球第2人三振紀錄

柯爾達成史上第二快200K紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強投柯爾（Gerrit Cole）今天對運動家隊掛帥先發，在第4局達成單季200K里程碑，大聯盟單季史上第二快，僅次於2001年的「巨怪」強森（Randy Johnson）。柯爾此役主投7局飆11K，收下本季第11勝，防禦率3.03，本季投136.2局就有205K，太空人最後11：1大勝運動家。

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柯爾在本季前21場先發，已累積194次三振，今天在第4局三振歐森（Matt Olson），在本季第133.1局就達成200K，現代棒球以來僅次於2001年強森的130.2局，而強森在那年一共締造372K。接下來依序為2018年塞爾（Chris Sale）的136局、2016年費南德茲（Jose Fernandez）的139.2局、2017年塞爾的141.1局。

柯爾自上季轉隊至太空人之後，投球更上一層樓，去年投200.1局有276次三振，防禦率2.88，今年投136.2局就有205K，此外，他也成為太空人隊史自1996-97年基爾（Darryl Kile）以來，首位連兩季製造200K的強投。

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