MLB》王維中滿壘解危無失分 中繼2局飆速151公里

王維中。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今作客休士頓踢館太空人，台灣好手王維中在6局下登板中繼，投2局，被敲1支安打無失分，防禦率降至1.64，運動家終場以1：11輸球，苦吞2連敗。

王維中在6局下、1：11落後時登板中繼，一上來先保送了馬里斯尼克（Jake Marisnick），1出局後再被奇里諾斯（Robinson Chirinos）擊出安打攻占一二壘，王維中讓狄亞茲（Aledmys Diaz）擊出內野滾地球出局後，對下一棒史普林格（George Springer）投出觸身球保送形成滿壘。

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面對失分危機，王維中與坎普（Tony Kemp）纏鬥7球後，用92.1英哩速球讓對手擊出中外野飛球出局，力保不失分。

王維中7局下續投，連續讓史卓（Myles Straw）和布蘭特利（Michael Brantley）擊出飛球出局，雖然對艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）投出保送，但仍順利解決下一棒馬里斯尼克，順利完成投球任務。

王維中此役中繼2局用50球，有28顆好球，被敲1支安打無失分，投出2次保送，最快球速達93.9英哩（約151.1公里），防禦率從1.80下修至1.64。

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