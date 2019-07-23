NBA》巫師新總管談豪爾德交易 「這輩子最快的一次」

魔獸豪爾德暫時落腳灰熊（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）七月時被巫師交易至灰熊，NBA生涯一波三折，而巫師新任總管薛帕德（Tommy Sheppard）在受訪時表示，豪爾德是他「這輩子做過最快的交易」。

巫師將豪爾德交易到灰熊，以換取C.J.邁爾斯（C.J. Miles），而薛帕德在接受《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的採訪時說：「豪爾德是我這輩子做過最快的交易。」巫師老闆倫昂西斯（Ted Leonsis）則相當滿意薛帕德的表現：「我喜歡他對於NBA現況的靈活處置，且同時將球隊視為一個全球等級的企業來經營。」

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豪爾德在2013年離開湖人後，便開始在NBA開始輾轉的旅程，2018年以2年1100萬美元的合約加盟巫師，七月時又被巫師總管以「這輩子最快的一次交易」轉到灰熊，是否為最終結果還無法下定論。

薛帕德於今年選秀簽下八村壘（資料照，美聯社）

豪爾德的交易是薛帕德試圖整頓巫師文化的第一步，除此之外，薛帕德當上正式球隊總管前就已經有不少行動，包含帶領巫師在選秀時簽下八村壘（Rui Hachimura），以及在自由市場中攬入湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

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