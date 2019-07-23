MLB》洛磯戰績直直落 明星核彈頭成交易熱門

布雷克蒙是洛磯招牌核彈頭。（資料照，USA TODAY Sports）



〔體育中心／綜合報導〕洛磯7月戰績直直落，距離國聯外卡門檻已有5場勝差，明星核彈頭布雷克蒙（Charlie Blackmon）成為最新交易熱門，遊騎兵、紅人和紅雀是可能買家。

洛磯7月份至今3勝12敗是國聯表現最差，場均丟8.1分為大聯盟最糟，在同區排名已被道奇海放，國聯外卡排名排第7。大聯盟記者指出，外卡希望漸弱的洛磯，可能在731交易大限前成為賣家，連3年入選明星賽的強打外野手布雷克蒙，成為賣像最佳的熱門籌碼。

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布雷克蒙生涯打過4次明星賽，拿過2屆銀棒獎和1次打擊王，擔任開路先鋒表現亮眼，是洛磯暴力打線的超強核彈頭，在2016年開始至少出賽500場的外野手中，修正後的整體攻擊指數排名高居第五，加上去年剛簽6年長約，要到2022年才有球員選項。

布雷克蒙有傲人打擊火力。（資料照，美聯社）

消息來源指出，雖然真的送走布雷克蒙的機率不高，但洛磯將會聆聽其他球隊報價。大聯盟記者分析，投手戰力不足的洛磯，也許能考慮與缺外野火力的遊騎兵，達成各取所需的協議，雖然兩隊可能都沒有季後賽可打，但洛磯能換到遊騎兵好物先發邁納（Mike Minor），而遊騎兵則能得到強打外野手布雷克蒙。

另一方面，紅人普伊格（Yasiel Puig）和紅雀歐蘇納（ Marcell Ozuna）兩位明星外野手，季後都將成為自由球員，因此也被點名，有機會與洛磯談成交易，提前補進合約還有超過4年才到期的布雷克蒙。

但大聯盟官網也提到，布雷克蒙這個月剛滿33歲，擁有15隊不得交易權，勢必會讓洛磯可能的交易，增添不少交涉的難度，而且洛磯今年季前剛與看板明星艾倫納多（Nolan Arenado）重金續約8年，要送走身為球隊重磅人物的布雷克蒙，對於球隊可能造成的影響力，也必須謹慎評估。

艾倫納多和布雷克蒙是洛磯重磅人物。（資料照，USA TODAY Sports）



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