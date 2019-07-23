NBA》圈內人都在傳！名嘴爆：「可愛」舅舅跟球隊要房又要車

雷納德最終與快艇簽下頂薪合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷納德（Kawhi Leonard）在休賽期間成為最搶手的球員之一，最後脫離暴龍加盟快艇，不過他的舅舅身兼顧問羅伯森（Dennis Robertson），最近卻被爆出他向球隊提出許多不合理要求，包括房子、飛機、贊助合約等。

雷納德和快艇隊看似獲得最完美的結局，雷納德獲得頂薪合約的同時，也可以回到他從小長大的南加州，最重要的是還能跟P.喬治（Paul George）搭檔，而快艇在暴龍、湖人的強力競爭下成功簽下雷納德，成為這次NBA球隊中的大贏家。

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雷納德爭奪戰雖告一段落，NBA球隊間卻開始流傳雷納德舅舅獅子大開口的行為，暴龍隊指出羅伯特森向球隊開出不合理的要求，而湖人隊也有被耍了的感受。

雷納德的舅舅被爆出向球隊要求贊助合約。（資料照，美聯社）

《ESPN》記者史密斯（Stephen A. Smith）表示，羅伯特森先前向其他球隊要求很多東西，例如房子、飛機、贊助合約等等，史密斯說：「雖然我不清楚這件事的真實性，我也不是想要毀謗雷納德的舅舅，但NBA圈內人現在都在談論這件事。」

NBA的勞資協定禁止球隊提供球員們特殊利益，事實上，球隊為球員安排贊助是違法的。

快艇可能非法招募雷納德的問題浮上檯面，而先前快艇也因為幫當時是自由球員的D.喬丹（DeAndre Jordan）安排贊助被罰款，不過有關羅伯特森的傳聞尚未被證實。

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