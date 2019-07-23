MLB》文武雙全 穆西納成史丹佛第一人

穆西納是史上第1位畢業自名校史丹佛大學的棒球名人堂得主。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟名人堂周及入主儀式昨天圓滿落幕，《紐約時報》記者凱普納特別分享這幾天的採訪雜記，其中關於穆西納的部分成為亮點，因為他是史上第1位畢業自名校史丹佛大學的棒球名人堂得主。

會讀書又會打球的大聯盟球員不少，其中共有99人畢業自史丹佛大學，而穆西納則是入主名人堂的第1人；但在歷屆美式足球名人堂的成員中，則有艾爾威（John Elway）、洛夫頓（James Lofton）和納維斯（Ernie Nevers）等3人來自史丹佛，而在芝加哥紅雀擔任後衝的納維斯，也曾在聖路易棕人（紅雀隊前身）投過3年球。

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穆西納畢業自史丹佛大學經濟系，且只花3年半就拿到學位。凱普納還寫下，李維拉不是今年站在台上唯一穿過42號的投手，因為穆西納也穿過，他在1991年還是金鶯菜鳥的時候，就穿過42號，第2年開始及後來加盟洋基後，才都穿35號。

此外，凱普納還提到另一個有趣插曲，當名人堂主席珍．富比世．克拉克向在場球迷宣布，下一屆名人堂入主儀式將於2020年7月26日舉行時，一些洋基球迷立刻喊起熟悉的口號，「德瑞克．基特，拍、拍、拍拍拍...」基特生涯20年都在洋基，明年將首度獲得名人堂票選資格，甚至有美國媒體認為他會繼李維拉之後，成為下一位全票入選名人堂的球員。

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