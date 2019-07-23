晴時多雲

中職》林安可想投打二刀流 已有先例

2019/07/23 15:58

統一獅今天為第1指名新人林安可舉辦加盟記者會，宣布林安可簽約金530萬元、月薪10萬元。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅第1指名希望能在職棒投手二刀流，中職不乏先例，前兄弟象李文傳是史上第一人。

職棒元年（1990）3月17日台灣職棒開打，首戰由兄弟象對統一獅，李文傳以代打上場，3月22日對獅隊先發登板，不但成為中職史上第1個打擊、投球都有出賽紀錄的選手，初登板就投出完封勝，也是象隊隊史首勝，並在90年創下連續30局無四死球紀錄。

王傳家1993年以投手身份加盟興農牛，直到96年仍有登板投球，但94年起已改以打擊為主，生涯擊出1216支安打、595分打點，都是投打都有出賽紀錄的選手第1，並多次以野手入選國際賽。

陳文賓1996年以野手加盟統一獅，被交易到興農牛之後，2001年以投手出賽14場，包括11場先發，當年季中再被交易到中信鯨，投手出賽1場、野手49場。

陳文賓原本打擊表現平平，從投手回歸野手後大爆發，2002年打擊率0.290、全壘打26支、打點61分都創生涯新高，並奪得全壘打王。

統一獅今天為第1指名新人林安可舉辦加盟記者會，宣布林安可簽約金530萬元、月薪10萬元。（記者羅沛德攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.