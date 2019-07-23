中職》林安可想投打二刀流 已有先例

統一獅今天為第1指名新人林安可舉辦加盟記者會，宣布林安可簽約金530萬元、月薪10萬元。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅第1指名希望能在職棒投手二刀流，中職不乏先例，前兄弟象李文傳是史上第一人。

職棒元年（1990）3月17日台灣職棒開打，首戰由兄弟象對統一獅，李文傳以代打上場，3月22日對獅隊先發登板，不但成為中職史上第1個打擊、投球都有出賽紀錄的選手，初登板就投出完封勝，也是象隊隊史首勝，並在90年創下連續30局無四死球紀錄。

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王傳家1993年以投手身份加盟興農牛，直到96年仍有登板投球，但94年起已改以打擊為主，生涯擊出1216支安打、595分打點，都是投打都有出賽紀錄的選手第1，並多次以野手入選國際賽。

陳文賓1996年以野手加盟統一獅，被交易到興農牛之後，2001年以投手出賽14場，包括11場先發，當年季中再被交易到中信鯨，投手出賽1場、野手49場。

陳文賓原本打擊表現平平，從投手回歸野手後大爆發，2002年打擊率0.290、全壘打26支、打點61分都創生涯新高，並奪得全壘打王。

統一獅今天為第1指名新人林安可舉辦加盟記者會，宣布林安可簽約金530萬元、月薪10萬元。（記者羅沛德攝）

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